Чернявский — о закрытии Cyber Legacy: детям дали большие деньги

Директор по медианаправлениям GOSU — Personal Esports Training Lab, бывший редактор телеканала КХЛ Роман Чернявский сообщил, что организация Cyber Legacy близка к прекращению существования.



«Масштабнейший проект 2020 года с оценкой в 10 миллионов долларов всё. Ну, технически ещё нет, но по факту — всё. Я говорю о Cyber Legacy. Ребята, конечно, повеселили нас в этом году, и даже немного жалко, что они всё.



Короткое ревью всего, что сделали ребята за этот год: пообещали составы (сделали), пообещали турниры (не сделали), пообещали студию (не сделали). В колхозном стиле подписали Сизда и Кумана. Продали 30% Росконгрессу. Запалились в 322. Закрылись.



Так что это было? Моё ощущение — которое подтверждают все, кто имел отношение к этой орге, — детям дали большие деньги», — написал Чернявский в своём телеграм-канале.



Ранее комментатор Виталий v1lat Волочай заявил, что киберспорт только выиграет от пропажи Cyber Legacy.