Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Киберспорт / Новости /

Чернявский — о закрытии Cyber Legacy: детям дали большие деньги

Чернявский — о закрытии Cyber Legacy: детям дали большие деньги
Киберспорт / Dota 2 0
Аудио-версия:

Директор по медианаправлениям GOSU — Personal Esports Training Lab, бывший редактор телеканала КХЛ Роман Чернявский сообщил, что организация Cyber Legacy близка к прекращению существования.

«Масштабнейший проект 2020 года с оценкой в 10 миллионов долларов всё. Ну, технически ещё нет, но по факту — всё. Я говорю о Cyber Legacy. Ребята, конечно, повеселили нас в этом году, и даже немного жалко, что они всё.

Короткое ревью всего, что сделали ребята за этот год: пообещали составы (сделали), пообещали турниры (не сделали), пообещали студию (не сделали). В колхозном стиле подписали Сизда и Кумана. Продали 30% Росконгрессу. Запалились в 322. Закрылись.

Так что это было? Моё ощущение — которое подтверждают все, кто имел отношение к этой орге, — детям дали большие деньги», — написал Чернявский в своём телеграм-канале.

Ранее комментатор Виталий v1lat Волочай заявил, что киберспорт только выиграет от пропажи Cyber Legacy.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Киберспорт
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020