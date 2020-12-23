В файлах Dota 2 нашли упоминание трёх новых героев

Датамайнер UnnamedUser обнаружил в корневых файлах Dota 2 упоминание ещё трёх новых героев, которых могли или могут ввести в игру. Помимо этого UnnamedUser рассказал о ряде талантов и способностях этих персонажей. Полный разбор найденного материала он опубликовал на Reddit.
Стоит отметить, что в августе UnnamedUser уже публиковал список героев, которые могут появиться в Dota 2. Менее чем через полгода один из них (Squirel, переименованный в Hoodwink) был введён в игру после публикации патча 7.28.
По словам датамайнера, изменения не коснулись Valkyrie и Vampire. Возможно, эти герои уже не будут дорабатываться, а в игре появятся во время следующего The International, который должен пройти в Стокгольме. Исходя из места проведения турнира в пользу этого факта говорит и происхождение Valkyrie и Vampire из скандинавской мифологии.
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