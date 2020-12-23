Каждый шестой британский геймер воровал деньги у родителей ради доната в игры

Результаты исследования организации Gambling Health Alliance о пристрастии геймеров к покупке лутбоксов показали, что каждый шестой британец готов брать в долг или воровать у родителей деньги ради покупок внутриигровых благ.
В исследовании участвовало 611 подростков в возрасте от 11 до 16 лет. По итогам опроса и других анализов каждый шестой геймер (15%) брал деньги у родителей без их ведома. Каждый десятый (11%) без разрешения использовал чужую кредитную карту для покупки лутбоксов. 9% респондентов признались, что занимали деньги ради игр, но потом не возвращали их.
Ещё 22% опрошенных ответили, что в общей сложности потратили на лутбоксы не менее £ 100. 27% игроков сообщили, что донатят в игру хотя бы раз в месяц. 11% опрошенных заявили, что делают это каждый день или каждую неделю.
- 23 декабря 2020
-
22:21
-
21:57
-
21:06
-
19:11
-
15:49
-
13:38
-
13:16
-
13:02
-
12:33
-
12:16
-
00:00
- 22 декабря 2020
-
23:14
-
21:24
-
20:28
-
20:12
-
18:35
-
17:50
-
14:58
-
13:24
-
12:11
-
11:27
-
00:02
- 21 декабря 2020
-
23:53
-
23:36
-
23:00
-
20:14
-
14:47
-
12:49
-
12:38
-
10:18
- 20 декабря 2020
-
21:25
-
15:44
-
15:02
-
14:48
-
13:02