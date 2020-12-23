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Каждый шестой британский геймер воровал деньги у родителей ради доната в игры

Каждый шестой британский геймер воровал деньги у родителей ради доната в игры
Киберспорт 0
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Результаты исследования организации Gambling Health Alliance о пристрастии геймеров к покупке лутбоксов показали, что каждый шестой британец готов брать в долг или воровать у родителей деньги ради покупок внутриигровых благ.

В исследовании участвовало 611 подростков в возрасте от 11 до 16 лет. По итогам опроса и других анализов каждый шестой геймер (15%) брал деньги у родителей без их ведома. Каждый десятый (11%) без разрешения использовал чужую кредитную карту для покупки лутбоксов. 9% респондентов признались, что занимали деньги ради игр, но потом не возвращали их.

Ещё 22% опрошенных ответили, что в общей сложности потратили на лутбоксы не менее £ 100. 27% игроков сообщили, что донатят в игру хотя бы раз в месяц. 11% опрошенных заявили, что делают это каждый день или каждую неделю.

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