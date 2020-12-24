Установлен новый мировой рекорд по скорости прохождения Cyberpunk 2077

Американский спидранер (геймер, занимающийся прохождением игр на скорость) под ником Hitchyy сумел пройти игру Cyberpunk 2077 за 3 часа 15 минут 39 секунд. Это новый неофициальный рекорд тайтла — полное прохождение игры можно увидеть на YouTube-аккаунте Hitchyyy. Для прохождения геймер из США выбрал низкий уровень сложности и жизненный путь «Дитя улиц».
Ранее блогер с YouTube-канала Nintendrew смог поиграть в Cyberpunk 2077 на Nintendo Switch. Для запуска тайтла на приставке ему пришлось её перепрошить и установить несколько дополнительных программ.
Напомним, долгожданный и несколько раз переносившийся релиз Cyberpunk 2077 состоялся 10 декабря — игра была выпущена на ПК и других платформах. Спустя несколько часов пользователи начали жаловаться на многочисленное количество багов и недоработок. 19 декабря CD Projekt RED выпустила патч 1.05.
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