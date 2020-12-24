В Cyberpunk 2077 вышел патч 1.06

Авторы Cyberpunk 2077 выпустили новый патч для своей игры, который вышел сегодня ночью и получил название 1.06. Обновление весит всего 993 Мб, но исправляет несколько ключевых багов.

Патч убрал баг с сохранениями. До выхода обновления игроки массово жаловались на проблемы с сохранениями. Если размер сохранения превышал 8 Мб, то на экране всплывало уведомление о повреждении файла. К сожалению, патч не исправляет ранее повреждённые файлы.

Другие изменения в патче 1.06 Cyberpunk 2077

Дум-Дум больше не будет пропадать при входе в клуб «Тотентанц» во время прохождения сюжетного квеста «Новый поворот». Улучшен процесс распределения памяти и повышена стабильность игры на консолях — версия игры для Xbox One и PlayStation 4 вылетать будет реже.