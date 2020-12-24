Разработчики Cyberpunk 2077 спрятали максимальные настройки рейтрейсинга от игроков

Разработчики Cyberpunk 2077 спрятали максимальные настройки трассировки лучей от обычных игроков, а также убрали из ПК версии готовые наборы настроек, которые повышают FPS и приближают картинку к консольной, сообщил моддер andwhat112.

Он нашёл в настройках Cyberpunk 2077 команду Cinematic_RTX, которая включает кинематографичную трассировку лучей, увеличивая дальность обсчёта освещения.

Напомним, долгожданный и несколько раз переносившийся релиз Cyberpunk 2077 состоялся 10 декабря — игра была выпущена на ПК и других платформах. Спустя несколько часов пользователи начали жаловаться на многочисленное количество багов и недоработок. Сегодня, 24 декабря, разработчики выпустили очередной патч (1.06).