На CD Projekt RED подали в суд с требованием возместить убытки инвесторов

Юридическая компания Rosen подала коллективный иск из-за качества консольных версий Cyberpunk 2077 — разработчиков просят возместить убытки инвесторов.
В иске говорится, что ответчики на протяжении всего периода разработки делали ложные и вводящие в заблуждение заявления и не раскрывали, что Cyberpunk 2077 была практически неиграбельна на системах Xbox One и PS4 из-за огромного количества ошибок и багов.
В результате этого Sony приняла решение удалить Cyberpunk 2077 из магазина Playstation Store и наравне с Microsoft и CD Projekt RED предложила полный возврат средств за приобретённые копии игры. Следовательно, разработчики понесли репутационный и материальный ущерб.
Юридическая фирма Rosen представляет интересы инвесторов, концентрируясь на коллективных исках по ценным бумагам и судебных разбирательствах по производным инструментам акционеров. До 22 февраля 2021 года к данному иску могут подключиться другие инвесторы, вложившие деньги в акции CD Projekt RED в период разработки игры.
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