В ближайшие дни PS5 можно будет найти в свободной продаже в России

Российский розничный магазин электроники «М.Видео» сообщил, что консоль PlayStation 5 поступит в свободную продажу в течение ближайших нескольких дней. В наличии будут как версии с дисководом, так и версии без него, сообщает официальное сообщество магазина во «ВКонтакте».

Речь идёт не про предзаказы, а про покупку с доставкой со склада магазина. Магазин призывает не обращаться к перекупщикам, которые продают консоль в два раза дороже официальной цены. Напомним, стоимость PS5 с дисководом составляет 46 990 рублей. Без — 37 990 рублей.

Что касается уже сделанных предзаказов, то магазин говорит, что почти все они развезены и получены покупателями. Имеется проблема с дальними регионами и курьерскими доставками, потому что нагрузка на курьеров в предновогодний период очень высока. Однако магазин обещает, что до конца декабря 99% предзаказанных консолей будут у покупателей.