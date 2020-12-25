Цири, которая сама на себя не похожа. В Cyberpunk 2077 добавили героиню из The Witcher 3

Мододелы день и ночь трудятся, чтобы сделать игровой процесс Cyberpunk 2077 немного комфортнее. Кто-то улучшает управляемость автомобилей, а кто-то добавляет в мир киберпанка персонажей из других игровых вселенных, как, например, мододел под никнеймом macmanr.
Он создал модификацию, которая добавляет в мир киберпанка героиню из «Ведьмака» — Цири. Модификация проста в установке. Всё, что вам нужно сделать, это извлечь загруженный файл и выбрать готовый вариант в редакторе персонажа. А скачать модификацию можно по этой ссылке.
По мнению игроков, героиня совершенно не удалась. Напомним, как она выглядит в The Witcher 3:
Если вы задаётесь вопросом, почему волосы Цири не такие белые, как в The Witcher 3, то этому есть простое объяснение. В редакторе Cyberpunk 2077 на данный момент не существует белых волос. Если это вас раздражает, просто помните, что Цири описана в саге о «Ведьмаке», как девушка с пепельными волосами, а не белыми.
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