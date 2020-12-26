Источник: Леди Гага сыграет главную роль в экранизации Bayonetta

Певица Леди Гага ведёт переговоры о получении главной роли в экранизации игры Bayonetta. По словам инсайдера Дэниела Рихтмана, участие певицы в съёмках фильма может быть согласовано до конца года.
Леди Гага неоднократно признавалась в том, что является поклонницей Bayonetta. В ноябре 2018 года она написала, что не может оторваться от игры, несмотря на раннее утро. В 2020 году певица выпустила клип на песню Rain on Me, в котором снялась в образе, схожем с главной героиней Bayonetta.
В 2018 году Леди Гага снялась в фильме Брэдли Купера «Звезда родилась». Певица получила «Оскар» за лучшую песню (Shallow) и была номинирована в категории «Лучшая женская роль».
Bayonetta — серия видеоигр, разработанная компанией Platinum Games и геймдизайнером Хидэки Камией, который является создателем оригинальной Devil May Cry. Сейчас в разработке находится Bayonetta 3, которая заявлена как эксклюзив для Nintendo Switch.
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