Источник: Леди Гага сыграет главную роль в экранизации Bayonetta

Певица Леди Гага ведёт переговоры о получении главной роли в экранизации игры Bayonetta. По словам инсайдера Дэниела Рихтмана, участие певицы в съёмках фильма может быть согласовано до конца года.

Леди Гага неоднократно признавалась в том, что является поклонницей Bayonetta. В ноябре 2018 года она написала, что не может оторваться от игры, несмотря на раннее утро. В 2020 году певица выпустила клип на песню Rain on Me, в котором снялась в образе, схожем с главной героиней Bayonetta.

В 2018 году Леди Гага снялась в фильме Брэдли Купера «Звезда родилась». Певица получила «Оскар» за лучшую песню (Shallow) и была номинирована в категории «Лучшая женская роль».

Bayonetta — серия видеоигр, разработанная компанией Platinum Games и геймдизайнером Хидэки Камией, который является создателем оригинальной Devil May Cry. Сейчас в разработке находится Bayonetta 3, которая заявлена как эксклюзив для Nintendo Switch.