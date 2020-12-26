Прогноз аналитиков неутешительный. Дефицит комплектующих для ПК продлится до 2022 года

Дистанционное обучение и удалённая работа привели к резкому увеличению продаж смартфонов и компьютерных комплектующих. По мнению аналитиков, спрос на компьютерные комплектующие в 2020-м достиг рекордных показателей, что привело к проблемам с поставками, сообщает Reuters.
Покупатели обзаводились новыми устройствами, чтобы каждый член семьи смог удовлетворить потребности в учёбе, развлечении или работе. По данным аналитиков, в 2020-м было продано около 300 млн стационарных и мобильных ПК. Это примерно на 15% больше, чем в 2019-м.
Чтобы удовлетворить внезапный спрос, мировые производители ПК добавляли поставщиков и искали новые варианты для быстрой доставки. Этого было недостаточно, так как многие заводы, производящие комплектующие для ПК, закрылись. Эксперты считают, что спрос на железо продолжится и в 2021-м, а дополнительно выделяемые государством и предприятиями деньги для приобретения новой компьютерной техники продлят дефицит комплектующих до 2022 года.
- 26 декабря 2020
-
13:47
-
05:33
-
00:50
- 25 декабря 2020
-
23:07
-
18:35
-
14:19
-
13:24
-
12:23
- 24 декабря 2020
-
23:50
-
22:25
-
22:24
-
20:12
-
16:05
-
12:24
-
11:18
-
00:19
- 23 декабря 2020
-
22:21
-
21:57
-
21:06
-
19:11
-
15:49
-
13:38
-
13:16
-
13:02
-
12:33
-
12:16
-
00:00
- 22 декабря 2020
-
23:14
-
21:24
-
20:28
-
20:12
-
18:35
-
17:50
-
14:58
-
13:24