Прогноз аналитиков неутешительный. Дефицит комплектующих для ПК продлится до 2022 года

Дистанционное обучение и удалённая работа привели к резкому увеличению продаж смартфонов и компьютерных комплектующих. По мнению аналитиков, спрос на компьютерные комплектующие в 2020-м достиг рекордных показателей, что привело к проблемам с поставками, сообщает Reuters.



Покупатели обзаводились новыми устройствами, чтобы каждый член семьи смог удовлетворить потребности в учёбе, развлечении или работе. По данным аналитиков, в 2020-м было продано около 300 млн стационарных и мобильных ПК. Это примерно на 15% больше, чем в 2019-м.



Чтобы удовлетворить внезапный спрос, мировые производители ПК добавляли поставщиков и искали новые варианты для быстрой доставки. Этого было недостаточно, так как многие заводы, производящие комплектующие для ПК, закрылись. Эксперты считают, что спрос на железо продолжится и в 2021-м, а дополнительно выделяемые государством и предприятиями деньги для приобретения новой компьютерной техники продлят дефицит комплектующих до 2022 года.