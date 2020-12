Какую игру вы считаете лучшей в 2020 году?

До конца 2020 года остаются считанные дни. Все запланированные релизы вышли, а значит пора подводить итоги. Какая игра зацепила вас больше всего и какую игру вы действительно можете назвать лучшей? «Чемпионат» предлагает проголосовать за любимый игровой проект этого года.

Ранее свои рейтинги с лучшими играми 2020 года представили такие авторитетные игровые издания, как IGN, TIME и Polygon. Лучшей игрой 2020 года, по мнению журналистов этих изданий, стала Hades — «рогалик» и «данжен-кроулер» от создателей Bastion, Transistor и Pyre.



Напомним, 11 декабря прошла церемония The Game Awards 2020, которая является своего рода «Оскаром» в мире видеоигр. «Игрой года» признали приключенческий боевик The Last of Us 2.