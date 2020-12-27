s1mple и electronic останутся в Natus Vincere ещё на два года

Звёзды Natus Vincere по CS:GO — Александр s1mple Костылёв и Денис electronic Шарипов — подписали новые двухлетние контракты с клубом. Игроки будут выступать за организацию до конца 2022 года, сообщает зарубежное издание HLTV.
Оба игрока являются ключевым звеном команды. s1mple пришёл в NAVI из Liquid в августе 2016 года, в то время как electronic присоединился к NAVI в ноябре 2017 года, перейдя из FlipSid3 Tactics.
s1mple попадал в рейтинг 20 лучших игроков в каждом из четырёх проведённых сезонов за NAVI. В 2018-м он был признан лучшим игроком планеты. Он занимает второе место в списке игроков с наибольшим количеством индивидуальных призов. В его послужном списке их 10. electronic занял четвёртое место в рейтинге лучших игроков года 2018 года и шестое — в рейтинге 2019 года.
Последним турниром для NAVI стал IEM Global Challenge 2020. В полуфинале турнира российский коллектив уступил Astralis со счетом 1:2, заняв 3-4 место. Впрочем, это не помешало NAVI закончить сезон в тройке лучших клубов мира по CS:GO.
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