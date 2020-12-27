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Мэддисон: после посредственного Cyberpunk и The Witcher 3 кажется каким‑то убогим кинцом

Мэддисон: после посредственного Cyberpunk и The Witcher 3 кажется каким‑то убогим кинцом
Киберспорт / Другие игры 0

Российский видеоблогер и стример Илья Maddyson Давыдов изменил мнение о видеоигре The Witcher 3: Wild Hunt, после релиза Cyberpunk 2077.

«Кстати, после посредственного Cyberpunk 2077 теперь и Witcher 3 кажется каким-то убогим и картонным кинцом. Будто глаза открылись», — написал Илья на своей странице в «Твиттере».

Напомним, изначально Мэддисон критично отзывался о Cyberpunk 2077. Он заявлял, что игру не стоит выпускать до 2023 года. Впрочем, за несколько дней до релиза тайтла он кардинально изменил мнение об игре: «Cyberpunk 2077 выглядит на всех сливах и обзорах просто отлично. По ходу, дурачки с говёнными приставками какие-то альфа-версии показывали до этого. На ПК это будет пушечная игра и технически, и по содержанию».

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