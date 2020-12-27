Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Киберспорт / Новости /

GTA 5, Among Us, CS:GO, PUBG, Dota 2 и Cyberpunk 2077 стали самыми популярными играми 2020 года в Steam

Названы самые популярные игры 2020 года в Steam
Киберспорт 0

Цифровой магазин Steam назвал самые популярные игры 2020 года в сервисе. В список самых популярных продуктов вошли игры с максимальным числом одновременных игроков. Платформа включила все игры, число одновременных игроков в которых превышало 30 тыс. в течение года.

Steam отмечает, что в 2020-м было резкое увеличение числа одновременных игроков по сравнению с 2019 годом. Например, за весь 2019 год более 100 тыс. одновременных игроков наблюдалось лишь в 12 играх. Это число более чем удвоилось в 2020-м, достигнув 26 игр с одновременными игроками, превысившими 100 тыс.

Самые популярные игры 2020 года в сервисе Steam

  1. Grand Theft Auto V
  2. Terraria
  3. CS:GO
  4. PUBG
  5. Monster Hunter: World
  6. Mount & Blade II: Bannerlord
  7. Destiny 2
  8. Dota 2
  9. Cyberpunk 2077
  10. Life is Strange 2
  11. Among Us
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Киберспорт
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020