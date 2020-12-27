Названы самые популярные игры 2020 года в Steam
Цифровой магазин Steam назвал самые популярные игры 2020 года в сервисе. В список самых популярных продуктов вошли игры с максимальным числом одновременных игроков. Платформа включила все игры, число одновременных игроков в которых превышало 30 тыс. в течение года.
Steam отмечает, что в 2020-м было резкое увеличение числа одновременных игроков по сравнению с 2019 годом. Например, за весь 2019 год более 100 тыс. одновременных игроков наблюдалось лишь в 12 играх. Это число более чем удвоилось в 2020-м, достигнув 26 игр с одновременными игроками, превысившими 100 тыс.
Самые популярные игры 2020 года в сервисе Steam
- Grand Theft Auto V
- Terraria
- CS:GO
- PUBG
- Monster Hunter: World
- Mount & Blade II: Bannerlord
- Destiny 2
- Dota 2
- Cyberpunk 2077
- Life is Strange 2
- Among Us
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