Названы самые популярные игры 2020 года в Steam

Цифровой магазин Steam назвал самые популярные игры 2020 года в сервисе. В список самых популярных продуктов вошли игры с максимальным числом одновременных игроков. Платформа включила все игры, число одновременных игроков в которых превышало 30 тыс. в течение года.

Steam отмечает, что в 2020-м было резкое увеличение числа одновременных игроков по сравнению с 2019 годом. Например, за весь 2019 год более 100 тыс. одновременных игроков наблюдалось лишь в 12 играх. Это число более чем удвоилось в 2020-м, достигнув 26 игр с одновременными игроками, превысившими 100 тыс.

Самые популярные игры 2020 года в сервисе Steam