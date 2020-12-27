Российские магазины начали предупреждать о проблемах с консольными версиями Cyberpunk 2077

В российских розничных магазинах появились таблички, предупреждающие о технических неполадках в Cyberpunk 2077 на базовых консолях PS4 и Xbox One. Ранее аналогичное предупреждение появилось в цифровом магазине Microsoft, где говорится о том, что игроки могут испытать проблемы с производительностью при игре в Cyberpunk 2077 на консоли Xbox One.

Баннер в российской розничной сети, предупреждающий о багах в Cyberpunk 2077 Фото: vk.com/playstation.world

25 декабря на разработчиков Cyberpunk 2077 подали коллективный иск из-за качества консольных версий. В иске говорится, что ответчики на протяжении всего периода разработки делали ложные и вводящие в заблуждение заявления и не раскрывали, что Cyberpunk 2077 была практически неиграбельна на системах Xbox One и PS4 из-за огромного количества ошибок и багов.

24 декабря разработчики выпустили патч 1.06, в котором была повышена стабильность игры на консолях — версия игры для Xbox One и PlayStation 4 теперь вылетает реже.