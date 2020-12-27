Российские магазины начали предупреждать о проблемах с консольными версиями Cyberpunk 2077

В российских розничных магазинах появились таблички, предупреждающие о технических неполадках в Cyberpunk 2077 на базовых консолях PS4 и Xbox One. Ранее аналогичное предупреждение появилось в цифровом магазине Microsoft, где говорится о том, что игроки могут испытать проблемы с производительностью при игре в Cyberpunk 2077 на консоли Xbox One.
Баннер в российской розничной сети, предупреждающий о багах в Cyberpunk 2077
Фото: vk.com/playstation.world
25 декабря на разработчиков Cyberpunk 2077 подали коллективный иск из-за качества консольных версий. В иске говорится, что ответчики на протяжении всего периода разработки делали ложные и вводящие в заблуждение заявления и не раскрывали, что Cyberpunk 2077 была практически неиграбельна на системах Xbox One и PS4 из-за огромного количества ошибок и багов.
24 декабря разработчики выпустили патч 1.06, в котором была повышена стабильность игры на консолях — версия игры для Xbox One и PlayStation 4 теперь вылетает реже.
- 27 декабря 2020
-
23:02
-
22:41
-
19:12
-
14:21
-
13:07
-
13:01
-
12:51
- 26 декабря 2020
-
21:24
-
13:47
-
05:33
-
00:50
- 25 декабря 2020
-
23:07
-
18:35
-
14:19
-
13:24
-
12:23
- 24 декабря 2020
-
23:50
-
22:25
-
22:24
-
20:12
-
16:05
-
12:24
-
11:18
-
00:19
- 23 декабря 2020
-
22:21
-
21:57
-
21:06
-
19:11
-
15:49
-
13:38
-
13:16
-
13:02
-
12:33
-
12:16
-
00:00