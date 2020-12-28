Стримерша расстегнула молнию на груди в знак несогласия с политикой Twitch

17 декабря стриминговая платформа Twitch запретила использование слов «симп», «инцел» и «девственник» в унизительной форме. Новые правила касаемо этих слов должны вступить в силу с 22 января 2021 года. А что будет если произнести одно из этих слов в эфире уже сейчас? Стримерша JustaMinx решила это проверить, после чего была забанена.

Эта ситуация только раззадорила её. В первом же своём эфире после бана она извинилась за произношение запрещённого слова и расстегнула молнию на кофте, обнажив область декольте в знак несогласия с политикой Twitch. «Знаете, что я поняла? Я знаю, чего они от меня хотят», — сказала стримерша перед тем, как продемонстрировать декольте.

Видео опубликовано на Twitch-канале JustaMinx.

Девушка посоветовала стримерам вместо использования запрещённых слов демонстрировать своё тело. Здесь следовало бы напомнить о стримерше, которая полностью разделась на Twitch, но не получила перманентной блокировки. Вместо этого она получила трёхдневный бан.

На Twitch есть стримеры, которые не получают блокировок, хотя содержание их каналов идёт вразрез с принятыми правилами и нормами платформы. Один из примеров:

JustaMinx имеет на своём канале более 600 тысяч подписчиков и специализируется на разговорных стримах, иногда поигрывая в Minecraft со зрителями.