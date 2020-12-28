Разработчики Cyberpunk 2077 заявили, что будут энергично защищать себя в суде

25 декабря на разработчиков Cyberpunk 2077 подали коллективный иск с просьбой возместить убытки инвесторов. В иске говорится, что ответчики на протяжении всего периода разработки делали ложные и вводящие в заблуждение заявления и не раскрывали, что Cyberpunk 2077 была практически неиграбельна на системах Xbox One и PS4. Компания CD Projekt RED ответила на претензии инвесторов и заявила, что будет энергично защищать себя в суде.

В игровом сообществе сложилось мнение, что разработчики специально скрывали плохое качество консольных версий, предоставляя рецензентам только ключи для ПК-версии. Но никаких доказательств в поддержку этого утверждения представлено не было.



Кроме того в самом иске были найдены неточности и ошибки, которые могут сказаться на итогах судебного процесса. В частности, истцы, имеющие претензии к разработчикам, перепутали названия консолей, написав в документе Xbox X и Xbox Series One вместо Xbox One и Xbox Series X.

Microsoft и Nintendo должны следовать разумной и понятной схеме именования для своих консолей. Линейка PlayStation десятилетиями сохраняла одну и ту же схему нумерации, и в ней просто невозможно запутаться. Если юристы, чья работа связана с составлением юридических документов, могут перепутать названия консолей Xbox, то это говорит о проблеме.

Непонятно, насколько успешным окажется этот иск, учитывая, насколько хорошо продаётся Cyberpunk, даже несмотря на многочисленные ошибки и глюки на старте продаж. На прошлой неделе разработчики рассказали, что за неделю их игра разошлась 13-миллионным тиражом.