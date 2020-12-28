Fortnite стала самой популярной игрой 2020 года в России, Dota 2 — самой просматриваемой

Fortnite стала самой популярной игрой 2020 года в России, а Dota 2 стала первой по количеству просмотров и числу стримеров, сообщает МТС Медиа.

Топ-5 самых популярных игр 2020 года

Fortnite

Counter-Strilke: Global Offensive

Rust

World of Tanks

Dota 2

Топ-5 самых просматриваемых на стримах игр

Dota 2

CS:GO

Hearthstone

Valorant

Escape from Tarkov

Топ-5 игр по числу стримеров

Dota 2

CS:GO

League of Legends

Fortnite

World of Tanks

Сообщается, что при составлении рейтингов учитывалась статистика WASD.TV и открытые данные других стриминговых площадок. Стоит отметить, что игры вошли также в рейтинг самых популярных категорий мобильных приложений в трёх возрастных группах — с 12 до 17 лет, с 25 до 35 лет и с 35 до 54 лет.