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Fortnite стала самой популярной игрой 2020 года в России, Dota 2 — самой просматриваемой

Fortnite стала самой популярной игрой 2020 года в России, Dota 2 — самой просматриваемой
Киберспорт 0

Fortnite стала самой популярной игрой 2020 года в России, а Dota 2 стала первой по количеству просмотров и числу стримеров, сообщает МТС Медиа.

Топ-5 самых популярных игр 2020 года

Fortnite
Counter-Strilke: Global Offensive
Rust
World of Tanks
Dota 2

Топ-5 самых просматриваемых на стримах игр

Dota 2
CS:GO
Hearthstone
Valorant
Escape from Tarkov

Топ-5 игр по числу стримеров

Dota 2
CS:GO
League of Legends
Fortnite
World of Tanks

Сообщается, что при составлении рейтингов учитывалась статистика WASD.TV и открытые данные других стриминговых площадок. Стоит отметить, что игры вошли также в рейтинг самых популярных категорий мобильных приложений в трёх возрастных группах — с 12 до 17 лет, с 25 до 35 лет и с 35 до 54 лет.

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