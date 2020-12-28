Fortnite стала самой популярной игрой 2020 года в России, Dota 2 — самой просматриваемой
Fortnite стала самой популярной игрой 2020 года в России, а Dota 2 стала первой по количеству просмотров и числу стримеров, сообщает МТС Медиа.
Топ-5 самых популярных игр 2020 года
Fortnite
Counter-Strilke: Global Offensive
Rust
World of Tanks
Dota 2
Топ-5 самых просматриваемых на стримах игр
Dota 2
CS:GO
Hearthstone
Valorant
Escape from Tarkov
Топ-5 игр по числу стримеров
Dota 2
CS:GO
League of Legends
Fortnite
World of Tanks
Сообщается, что при составлении рейтингов учитывалась статистика WASD.TV и открытые данные других стриминговых площадок. Стоит отметить, что игры вошли также в рейтинг самых популярных категорий мобильных приложений в трёх возрастных группах — с 12 до 17 лет, с 25 до 35 лет и с 35 до 54 лет.
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