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В киберпанке выпустили модификацию, которая улучшает производительность игры с включённой трассировкой лучей

Для Cyberpunk 2077 выпущен мод, который оптимизирует игру при использовании рейтрейсинга
Киберспорт / Другие игры 0

Пользователь NexusMods создал мод, который оптимизирует игру при включённой трассировке лучей.

Модификация снижает нагрузку на ПК и при этом не снижает качества графики. Дополнение работает с патчем 1.06, который был выпущен 24 декабря.

Напомним, долгожданный и несколько раз переносившийся релиз Cyberpunk 2077 состоялся 10 декабря — игра была выпущена на ПК и других платформах. Спустя несколько часов пользователи начали жаловаться на многочисленное количество багов и недоработок, в Сети появилось множество негативных отзывов. Наибольшее количество проблем обнаружено в консольной версии Cyberpunk 2077.

Ранее программист выпустил софт, который улучшает производительность Cyberpunk 2077 на слабых ПК, в частности помогает поднять FPS до более высоких значений.

Программист выпустил софт, который улучшает производительность Cyberpunk 2077 на слабых ПК
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