Для Cyberpunk 2077 выпущен мод, который оптимизирует игру при использовании рейтрейсинга

Пользователь NexusMods создал мод, который оптимизирует игру при включённой трассировке лучей.

Модификация снижает нагрузку на ПК и при этом не снижает качества графики. Дополнение работает с патчем 1.06, который был выпущен 24 декабря.

Напомним, долгожданный и несколько раз переносившийся релиз Cyberpunk 2077 состоялся 10 декабря — игра была выпущена на ПК и других платформах. Спустя несколько часов пользователи начали жаловаться на многочисленное количество багов и недоработок, в Сети появилось множество негативных отзывов. Наибольшее количество проблем обнаружено в консольной версии Cyberpunk 2077.

Ранее программист выпустил софт, который улучшает производительность Cyberpunk 2077 на слабых ПК, в частности помогает поднять FPS до более высоких значений.