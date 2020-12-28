Автор оптимизатора для Cyberpunk 2077 оказался мошенником? В его софте нашли вирус

Энтузиаст под ником CodeZ1LLa, выпустивший софт под названием EZ Optimizer, который якобы улучшает производительность Cyberpunk 2077 на слабых ПК, оказался простым мошенником. К такому выводу пришли пользователи форума reddit, нашедшие в его программе вирус.

Пользователь reddit под никнеймом Superbrain8 покопался в файлах программы и обнаружил, что утилита просто редактирует некоторые настройки в файлах конфигурации игры.

По словам Superbrain8, автор засунул в свой софт бэкдор — bcs файл, целью которого является скрытное и быстрое получение доступа к данным. Автор поста говорит, что антивирусное ПО и защитник Windows не ругаются на него, потому что файл является новым.

Superbrain8 пошёл дальше и наткнулся на инструмент с открытым исходным кодом, который делает то же самое, но без использования каких-либо запутанных вредоносных программ.

Другими пользователями в коде программы была найдена ссылка, ведущая на YouTube-канал автора программы. При запуске софта запускается браузер с указанной ссылкой по умолчанию.

«Либо этот парень понятия не имеет, как работает open source, либо он прямо лжёт, чтобы набить клики. В любом случае, это хорошая причина не скачивать его софт», — пишет Bozzz1.