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Бонус-коды для World of Tanks Blitz: как получить бесплатный инвайт-код для танков на 2021 голды

Раздаём 5 инвайт-кодов на 2021 голды в World of Tanks Blitz
Киберспорт / Другие игры 0

В честь предстоящих новогодних праздников готовы вам совместно с компанией Wargaming подарить 5 инвайт-кодов для мобильной игры World of Tanks Blitz. Код принесёт вам 2021 внутриигровой валюты в виде золота.

Чтобы получить один из кодов, зарегистрируйтесь на этом сайте и в комментариях к этой новости расскажите о самом важном или запоминающимся событии, произошедшем с вами в 2020-м. Пять авторов самых интересных и весёлых историй получат 2021 голды.

Важно: для вручения приза укажите ваш электронный ящик — мы свяжемся с вами и вручим приз. Готовы выслушать ваши истории до 8 января 2021 года. После этого объявим победителей и раздадим подарки. Внимание: коды нужно будет ввести до 18 января 2021 года.

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