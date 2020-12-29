Первое бесплатное дополнение для Cyberpunk 2077 расскажет новую историю о Найт-Сити

Разработчики Cyberpunk 2077 ещё не успели управиться со всеми багами, а уже тизерят первое дополнение, которое выйдет в начале 2021 года и расскажет новую историю о Найт-Сити.
У предстоящего дополнения даже появилась отдельная страница. Разработчики пообещали раскрыть его подробности позже. Кроме него CD Projekt RED планирует выпустить два крупных патча, ориентированных на исправление багов и улучшение геймплея на консолях.
Ранее на разработчиков Cyberpunk 2077 подали коллективный иск с просьбой возместить убытки инвесторов. В иске говорится, что ответчики на протяжении всего периода разработки делали ложные и вводящие в заблуждение заявления и не раскрывали, что Cyberpunk 2077 была практически неиграбельна на системах Xbox One и PS4. Компания CD Projekt RED ответила на претензии инвесторов и заявила, что будет энергично защищать себя в суде.
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