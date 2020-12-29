В The Witcher 3 появится первоклассная графика — всё благодаря одной модификации

Третий «Ведьмак» вышел в мае 2015 года. Естественно, за эти прошедшие пять лет графика в игре успела немного устареть. Чтобы вдохнуть в The Witcher 3 новую жизнь, моддер под ником Halk Hogan PL выпустит некстген-версию графического мода The Witcher 3 HD Reworked Project.

Модификация изменяет старые текстуры и модели на масштабируемые HD-копии:

Автор мода планирует не останавливаться на одном лишь «Ведьмаке» и планирует выпустить подобный мод для Cyberpunk 2077. Графическая модификация для The Witcher 3 выйдет в 2021-м.

The Witcher 3 — игра в жанре экшен-RPG, разработанная CD Projekt RED по мотивам серии романов «Ведьмак» польского писателя Анджея Сапковского. Действие игры происходит в фэнтезийном мире, основанном на славянской мифологии. Ведьмак Геральт отправляется в путешествие в поисках девушки по имени Цири, обладающей сверхъестественными способностями.