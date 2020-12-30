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Автор оптимизатора для Cyberpunk 2077: моя программа не содержит вирусов

Автор оптимизатора для Cyberpunk 2077: моя программа не содержит вирусов
Киберспорт 0
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28 декабря на форуме reddit появилось сообщение от пользователя под ником Superbrain8, который обвинял автора программы EZ Optimizer для Cyberpunk 2077 в распространении вируса. Спустя сутки выяснилось, что никакого вируса в программе нет, а пост на reddit был удалён модераторами и помечен ими как вводящий в заблуждение. Информация оказалась клевещущей и неправдивой.

«Я сообщаю вам, что моя программа не содержит вирусов. Она была принудительно декомпилирована. После проверки на GitHub и Reddit выяснилось, что обвинения в копировании чужого кода и размещении в программе вируса оказались ложными», — написал автор.

Пользователь «Твиттера» показал, что зашифрованный файл не является вредоносным. Хотя программа подозрительна, она безопасна. Ссылки на YouTube и PayPal открываются только при нажатии соответствующей кнопки, а не автоматически.

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