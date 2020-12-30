Cyber Legacy: у клуба было много планов в начале 2020 года, но в них вмешалась пандемия

Российская киберспортивная организация Cyber Legacy рассказала, почему не выполнила обещанных планов. Организация планировала провести в 2020 году крупный турнир по Dota 2 в Москве, открыть свою студию аналитики и выпустить фирменный продукт под своим брендом.
«У клуба было много планов в начале 2020 года: мы хотели открыть студию аналитики, провести турнир по Dota 2 в «Крокус Экспо» и уже даже арендовали площадку под это мероприятие. Хотели выпустить на рынок фирменный продукт под брендом CL. Однако в наши планы, как и в планы многих других организаций, вмешалась пандемия. На площадке развернули госпиталь, предназначенный для заболевших вирусом, и нам пришлось отказаться от идеи проведения данного мероприятия, как и от студии аналитики, которая должна была освещать наши турниры. Мы также перенесли выпуск фирменного продукта на 2021 год. Надеемся, что он выйдет в ближайшее время. К возможности проведения турниров и организации студии мы вернёмся сразу же, как только позволит обстановка», — прокомментировали ситуацию представители клуба в интервью «Чемпионату».
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