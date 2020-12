CS:GO обошла Dota 2 по разыгранным призовым в 2020 году

Шутер Counter Strike: Global Offensive занял первое место среди всех киберспортивных дисциплин по количеству разыгранных призовых в 2020 году. Как сообщает портал Esports Earnings, за последние 12 месяцев в CS:GO было разыграно почти $ 16 млн.



Второе место заняла Dota 2, игроки которой разыграли между собой $ 9 млн. Третье место в списке заняла League of Legends — $ 8 млн. В топ-5 также вошли Fortnite и Call of Duty: Modern Warfare.



1. Counter Strike: Global Offensive — $ 15,8 млн

2. Dota 2 — $ 9,2 млн

3. League of Lefends $ 8 млн

4. Fortnite — $ 7,8 млн

5. Call of Duty: Modern Warfare — $ 6,2 млн

6. PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS Mobile — $ 5,4 млн

7. Rainbow Six Siege — $ 5 млн

8. Overwatch — $ 4,3 млн

9. Heartstone — $ 4,2 млн

10. PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS — $ 4 млн.



Напомним, что лидером 2019 года стал Fortnite — на турнирах по этой видеоигре были разыграны рекордные $ 71 млн. Dota 2 стала второй игрой в рейтинге ($ 47 млн), CS:GO — третьей ($ 22 млн).