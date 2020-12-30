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Бесплатные игры для скачивания в PS Plus в январе

Стали известны бесплатные игры, которые получат подписчики PS Plus в январе
Киберспорт / Другие игры 0

Бесплатными январскими играми в PlayStation Plus стали Shadow of the Tomb Raider, Greedfall и Maneater. Последняя игра будет доступна только для пользователей PlayStation 5.

PlayStation Plus – это платная подписка, расширяющая возможности вашей учётной записи и позволяющая максимально полно использовать возможности системы. Подписка позволяет играть в сетевые игры, загружать обновления к играм в режиме покоя, получать эксклюзивный ранний доступ к новым пробным версиями, демоверсиям и бета-тестам, добавляет 100 Гб сетевой памяти для сохранения игр и позволяет скачивать бесплатные игры каждый месяц.

Стоимость подписки PlayStation Plus в России на один месяц составляет – 529 рублей, на три месяца – 1399 рублей, на 12 месяцев – 3299 рублей.

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