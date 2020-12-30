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Путин подписал закон, разрешающий блокировать YouTube и Twitter за цензуру российских СМИ

Путин подписал закон, разрешающий блокировать YouTube и Twitter за цензуру российских СМИ
Киберспорт 0
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Президент России Владимир Путин подписал закон, предоставляющий Роскомнадзору право блокировать интернет-ресурсы за дискриминацию по отношению к российским СМИ. Соответствующий документ был опубликован на официальном портале правовой информации.

Под действие данного закона попадают крупнейшие сайты — среди них видеопортал YouTube и стриминговая платформа Twitch. Среди санкций — как полная блокировка соответствующих сайтов, так и замедление/ограничение их функционирования на территории страны.

Присваивать интернет-ресурсу статус «причастного к нарушению основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан РФ» сможет Генпрокуратура России по согласованию с Министерством иностранных дел России.

Законопроект о возможности блокировать иностранные интернет-ресурсы был внесён на рассмотрение Госдумы 19 декабря — сразу после того, как Роскомнадзор обратился к Google с требованием снять ограничения с YouTube-канала «Соловьёв LIVE» Владимира Соловьёва. Ранее сам журналист пожаловался, что по вине видеохостинга его ролики перестали появляться в разделе «В тренде».

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