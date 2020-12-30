Cyber Legacy: у нас появилась сильная PR-команда, коммуникация со СМИ — её задача

Российская киберспортивная организация Cyber Legacy рассказала, как планирует восстанавливать свою репутацию после всего негатива, вылившегося на клуб в СМИ.



«Спортивная индустрия очень часто сопровождается активными обсуждениями в СМИ, и, как показала практика, киберспорт не исключение. Мы строим прозрачную структуру, были и будем всегда открыты для внешней аудитории, своих фанатов и представителей СМИ. В конце 2020 года у нас появилась сильная PR-команда, теперь регулярные коммуникации со СМИ — это её задача. Клуб постарается формировать свою репутацию достижениями — новыми интересными проектами и победами в турнирах».



Кроме того, по словам представителей клуба, все обязательства перед игроками были выполнены:

«Клуб, как и спортсмены, выполнили все условия в рамках договорённостей, детали которых являются конфиденциальной информацией между игроком и клубом».