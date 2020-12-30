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Cyber Legacy: у нас появилась сильная PR-команда, коммуникация со СМИ — её задача

Cyber Legacy: у нас появилась сильная PR-команда, коммуникация со СМИ — её задача
Киберспорт 0
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Российская киберспортивная организация Cyber Legacy рассказала, как планирует восстанавливать свою репутацию после всего негатива, вылившегося на клуб в СМИ.

«Спортивная индустрия очень часто сопровождается активными обсуждениями в СМИ, и, как показала практика, киберспорт не исключение. Мы строим прозрачную структуру, были и будем всегда открыты для внешней аудитории, своих фанатов и представителей СМИ. В конце 2020 года у нас появилась сильная PR-команда, теперь регулярные коммуникации со СМИ — это её задача. Клуб постарается формировать свою репутацию достижениями — новыми интересными проектами и победами в турнирах».

Кроме того, по словам представителей клуба, все обязательства перед игроками были выполнены:

«Клуб, как и спортсмены, выполнили все условия в рамках договорённостей, детали которых являются конфиденциальной информацией между игроком и клубом».

Cyber Legacy: у клуба было много планов в начале 2020 года, но в них вмешалась пандемия
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