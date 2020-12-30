Какой игрой оказался для вас «киберпанк»?

Трижды откладываемый релиз Cyberpunk 2077 вышел неоднозначным. Кто-то называет «киберпанк» главным разочарованием года из-за обилия технических проблем и несдержанных разработчиками обещаний, кто-то — лучшей игрой года. А как бы вы оценили Cyberpunk 2077?
25 декабря на разработчиков Cyberpunk 2077 подали коллективный иск с просьбой возместить убытки инвесторов. В иске говорится, что ответчики на протяжении всего периода разработки делали ложные и вводящие в заблуждение заявления и не раскрывали, что Cyberpunk 2077 была практически неиграбельна на системах Xbox One и PS4. Компания CD Projekt RED ответила на претензии инвесторов и заявила, что будет энергично защищать себя в суде.
В игровом сообществе сложилось мнение, что разработчики специально скрывали плохое качество консольных версий, предоставляя рецензентам только ключи для ПК-версии. Но никаких доказательств в поддержку этого утверждения представлено не было.
Отметим, что, даже несмотря на многочисленные ошибки и глюки, на старте продаж Cyberpunk 2077 разошлась за неделю 13-миллионным тиражом.
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