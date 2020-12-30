The Last of Us 2 — лучшая игра 2020 года по версии читателей «Чемпионата»

2 489 читателей приняли участие в опросе «Чемпионата» за лучшую игру 2020 года. По итогам голосования лучшей игрой 2020 года был признан приключенческий боевик The Last of Us 2, вышедший на консоли PlayStation 4 19 июня 2020 года.
За The Last of Us 2 проголосовало 967 человек (39% от общего числа проголосовавших). На втором месте оказалась игра Cyberpunk 2077 — за неё проголосовал 491 человек (20%). На третьем месте расположилась Assassin's Creed Valhalla — за неё отдали голос 232 человека (9%).
Ранее свои рейтинги с лучшими играми 2020 года представили такие авторитетные игровые издания, как IGN, TIME и Polygon. Лучшей игрой 2020 года, по мнению журналистов этих изданий, стала Hades — «рогалик» и «данжен-кроулер» от создателей Bastion, Transistor и Pyre.
Напомним, 11 декабря прошла церемония The Game Awards 2020, которая является своего рода «Оскаром» в мире видеоигр. «Игрой года» признали приключенческий боевик The Last of Us 2.
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