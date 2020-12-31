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Cyber Legacy представила состав по Fortnite

Cyber Legacy представила состав по Fortnite
Киберспорт / Fortnite 0

Российская киберспортивная организация Cyber Legacy сообщила о появлении состава по Fortnite. Ростер игроков доступен в официальном паблике Cyber Legacy во «ВКонтакте».

«Отличные новости для всех любителей Fortnite! Теперь под знамёнами тигров будут выступать ещё четыре молодых и перспективных игрока. Знакомьтесь:

Даниил Rotory Кочуковский
Павел Safik Сафонов
Сергей iRezUmi Ларкин
Александр Fury Legendary Свистунов

Добро пожаловать, ребята! Надеемся, что вместе мы добьёмся отличных результатов. Поехали!» — гласит сообщение пресс-службы организации.

В начале декабря стало известно о закрытии составов Cyber Legacy по CS:GO и Dota2. Позже появилась информация о скором исчезновении всей организации, однако позже представители Cyber Legacy опровергли эти слухи.

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