Cyber Legacy представила состав по Fortnite

Российская киберспортивная организация Cyber Legacy сообщила о появлении состава по Fortnite. Ростер игроков доступен в официальном паблике Cyber Legacy во «ВКонтакте».
«Отличные новости для всех любителей Fortnite! Теперь под знамёнами тигров будут выступать ещё четыре молодых и перспективных игрока. Знакомьтесь:
Даниил Rotory Кочуковский
Павел Safik Сафонов
Сергей iRezUmi Ларкин
Александр Fury Legendary Свистунов
Добро пожаловать, ребята! Надеемся, что вместе мы добьёмся отличных результатов. Поехали!» — гласит сообщение пресс-службы организации.
В начале декабря стало известно о закрытии составов Cyber Legacy по CS:GO и Dota2. Позже появилась информация о скором исчезновении всей организации, однако позже представители Cyber Legacy опровергли эти слухи.
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