Cyber Legacy представила состав по Fortnite

Российская киберспортивная организация Cyber Legacy сообщила о появлении состава по Fortnite. Ростер игроков доступен в официальном паблике Cyber Legacy во «ВКонтакте».



«Отличные новости для всех любителей Fortnite! Теперь под знамёнами тигров будут выступать ещё четыре молодых и перспективных игрока. Знакомьтесь:



Даниил Rotory Кочуковский

Павел Safik Сафонов

Сергей iRezUmi Ларкин

Александр Fury Legendary Свистунов



Добро пожаловать, ребята! Надеемся, что вместе мы добьёмся отличных результатов. Поехали!» — гласит сообщение пресс-службы организации.



В начале декабря стало известно о закрытии составов Cyber Legacy по CS:GO и Dota2. Позже появилась информация о скором исчезновении всей организации, однако позже представители Cyber Legacy опровергли эти слухи.