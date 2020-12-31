Maelstorm — о составе Cyber Legacy по Fortnite: не понимаю, зачем этим игрокам организация

Комментатор студии RuHub Владимир Maelstorm Кузьминов прокомментировал открытие киберспортивной организации Cyber Legacy состава по Fortnite.



«Cyber Legacy подписали состав по Fortnite. Все игроки очень неплохие. Двое из них уже заработали примерно по 20, а один почти 40 тысяч долларов призовых. Состав, может, и не супермегатоп, но для СНГ точно хороший. В целом в Fortnite сложно выделить кого-то одного, так как слишком много рандома и крутых игроков. Короче, игроки сильные и плюс-минус медийные.



Так вот. После всех дизбандов CS:GO- и Dota 2-составов, после многочисленной информации о том, что из организации уволили нескольких людей и она вроде бы уже сейчас закроется… Рано хороните. У меня вопрос. Как? Во-первых, как хватило ресурсов потратить кучу денег и усилий на два состава, получить 0 выхлопа и продолжать. Во-вторых, как игроки на это согласились? Что им организация пообещала в качестве условий и что она из этого выполнит?

Я просто вообще не понимаю, зачем этим игрокам какая-то организация, разве что какая-то дополнительная раскрутка обоюдная, но Cyber Legacy — это не NaVi и не Virtus.pro, которым есть что предложить в медийке, но которые при этом очень аккуратно подписывают фортнайтеров. Такой симбиоз. В моём понимании, может быть, Hell Raisers сейчас могли бы предложить игрокам что-то подобное, так как видна их активная работа в медиапространстве, но об их составе по Fortnite я ничего не слышал.



Cyber Legacy могли предложить только деньги. Хотя, может быть, кого-то из ребят заинтересовало участие в сверхпафосном ролике о подписании (cooman, seized)?



И всё бы ничего, если бы не ситуация с какой-то очень мутной информацией о слитых матчах, которые мы обсуждали два или три подкаста, в том числе последний, с Вилатом. Послушайте. Репутация организации сейчас не очень хорошая.



По инфе, что я нашёл, одному игроку 17 лет, второму 16, ещё двум по 15. Ребята очень молодые, плюс всё их время, уверен, занято Fornite, и вряд ли они следят за Dota 2 или CS:GO или смотрят „Штормовой улит“. Как бы они там не подписали чего ненужного или не согласились на какую фигню. Надеюсь, этого не произойдёт. Благо, ставок на Fortnite я ещё не видел», — написал Maelstorm в своём телеграм-канале.