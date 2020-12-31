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В Resident Evil 7 нашли отсылку к событиям 2020 года

В Resident Evil 7 нашли отсылку к событиям 2020 года
Киберспорт / Другие игры 0

Пользователю «Твиттера» удалось найти в Resident Evil 7: Biohazard («Обитель зла 7: Биологическая угроза») отсылку к событиям 2020 года.

Посмотреть скриншот можно на странице No Context Resident Evil в "Твиттере".

На одной из книжных полок в доме Бейкеров нашли книгу с названием «2020». Возможно, она отсылает к чему-то другому, например, к анонсу восьмой части игровой серии — Resident Evil Village. Однако, скорее всего, название было выбрано случайно, и не содержит никакого намёка.

Resident Evil 7: Biohazard, которая на данный момент является последней частью серии, вышла в январе 2017 года. Её средняя оценка на агрегаторе рецензий Metacritic составляет 86 баллов из 100 от прессы и 7,9 балла из 10 от пользователей.

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