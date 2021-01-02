S.T.A.L.K.E.R. 2 будет поддерживать 4K и рейтрейсинг на Xbox Series X

Аккаунт Xbox News поделился в «Твиттере» новой информацией о S.T.A.L.K.E.R. 2. Игра войдёт в состав Game Pass для консолей в первый же день после релиза. Она будет поддерживать технологию трассировки лучей на Xbox Series X и S и работать в 4К-разрешении на Series X.

Ранее менеджер GSC Game World Захар Бочаров сообщил, что S.T.A.L.K.E.R. 2 выйдет только на двух платформах. «Только PC и Xbox Series X/S», — написал он в «Твиттере».



И хотя про PlayStation 5 ничего не сказано, исключать появление игры на этой системе всё же нельзя. Релиз S.T.A.L.K.E.R. 2 может состояться, но намного позже релиза на PC и Xbox. Пользователи, прокомментировавшие запись Захара, думают, что эксклюзив будет временным. «Разработчики не могут говорить о PlayStation 5 из-за контракта с Microsoft», — считают игроки.



30 декабря разработчики представили первый геймплейный тизер S.T.A.L.K.E.R. 2. В ролике были показаны кадры от лица главного героя по прозвищу Скиф, который укрывается в полуразрушенном здании от некой аномалии.

Xbox Game Pass — сервис, предоставляющий доступ к каталогу игр от ряда издателей за одну ежемесячную цену подписки. Сервис был запущен 1 июня 2017 года.