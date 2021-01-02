Epic Games показала, как выглядят S.T.A.L.K.E.R. 2 и другие игры на Unreal Engine 5

Компания Epic Games выпустила ролик, в котором показала, как выглядят игры разработанные на движке Unreal Engine 5. В ролик попали как уже вышедшие игры, так и будущие релизы — S.T.A.L.K.E.R. 2, Pro Evolution Soccer 2022, The Lord of The Rings Gollum и другие.
Видео опубликовано на YouTube-канале Unreal Engine.
Движок Unreal Engine 5 был анонсирован в мае 2020 года. Он будет работать со всеми платформами, с которыми работает Unreal Engine 4, включая PlayStation, Xbox, Nintendo Switch, Android и iOS. Превью-версия Unreal Engine 5 станет доступна в начале 2021 года, а его полная версия появится ближе к концу этого года. Разработчики игр получат обратную совместимость, что позволит перевести проекты с более старыми версиями Unreal Engine на его новую серию.
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