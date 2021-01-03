S1mple вошёл в заблокированный аккаунт в CS:GO — он просто хотел поиграть со своим другом

Звезда Natus Vincere по CS:GO Александр s1mple Костылёв искал учётную запись с серебряным званием, чтобы поиграть со своим другом в CS:GO. Друг нашёл второй аккаунт и дал его Саше. После того как про-игрок в него вошёл, то обнаружил, что на нём висит VAC-бан.
S1mple обратился к своим фанатам в «Твиттере», чтобы проинформировать их о случившемся инциденте: «Просто попросил друга найти случайную учётную запись с серебряным званием, чтобы поиграть вместе, зашёл в аккаунт и увидел VAC BAN. Надеюсь, они меня не забанят за это».
S1mple уточнил, что вовремя заметил бан, не успев открыть CS:GO. «Я думаю, что они меня за это не забанят», — добавил игрок. Маловероятно, что «симпла» забанят. Valve банит аккаунт, который был передан другим лицам. Бан на турнирах за передачу аккаунта не предусмотрен.
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