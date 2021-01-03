«Ты — бог нашего комьюнити». Легенда CS:GO обратился к украинскому игроку по Dota 2

Бывший капитан состава MIBR по CS:GO Габриэль FalleN Толедо остался в восторге от новой команды Данила Dendi Ишутина по Dota 2, членами которой также стали бразильские игроки.



«Очень приятно было услышать о твоём решении собрать этот состав! Ты — бог для нашего комьюнити. Надеюсь, ты повеселишься и поможешь развитию нашей сцены», — написал Толедо на своей странице в „Твиттере“.



2 января был объявлен новый состав по Dota 2 организации B8 eSports. Помимо Dendi, в него вошли бразильцы Эйтор Duster Перейра, Леонардо RdO- Фернандес и Диего Sexyfat Барин, а также немецкий саппорт Энис 5up Эльфки.



Ишутин, на протяжении восьми лет игравший за Natus Vincere, стал победителем первого в истории The International.

FalleN — один из самых известных бразильских киберспортсменов, двукратный чемпион мейджоров. На профессиональной сцене он выступает с 2005 года.