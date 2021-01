The Last of Us 2 признана лучшей игрой 2020 года по версии The Telegraph

Популярное великобританское издание The Telegraph выбрало десятку лучших видеоигр 2020 года.

Первое место досталось The Last of Us 2, релиз которой состоялся в июне 2020 года только на PS4, показав лучший старт в истории Sony. Игра была положительно воспринята журналистами, но многие геймеры посчитали её спорной. Второе место заняла Hades — «рогалик» и «данжен-кроулер» от создателей Bastion, Transistor и Pyre, которая была признана игрой года по версии изданий IGN, TIME и Polygon.

10 лучших игр 2020 года по версии The Telegraph

1. The Last of Us II

2. Hades

3. Half-Life: Alyx

4. Animal Crossing: New Horizons

5. Assassin's Creed Valhalla

6. Yakuza: Like a Dragon

7. Paradise Killer

8. Call of Duty Warzone

9. Fall Guys

10. Monster Train.