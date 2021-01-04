Энтузиасты поразили комьюнити трейлером ремастера GTA: San Andreas. Видео
Фанаты сериала Grand Theft Auto выпустили трейлер ремастера Grand Theft Auto: San Andreas.
Посмотреть видео можно на канале XXII в YouTube.
В ролике авторы написали, что релиз Grand Theft Auto: San Andreas Definitive Edition состоится этим летом эксклюзивно для PlayStation 5, но это, конечно, остаётся лишь концептом. На YouTube ролик собрал более 500 тыс. просмотров. В комментариях многие игроки сообщили, что теперь ждут официального переиздания игры от разработчиков.
GTA: San Andreas — игра Rockstar, которая стала пятой по счёту в серии. Релиз GTA: San Andreas состоялся в октябре 2004 года для ПК, PlayStation 2 и Xbox. Последней игрой в серии является GTA V, которая вышла 17 сентября 2013 года.
Инсайдер: да, GTA 6 разрабатывается. И да, она выйдет ещё не скоро
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