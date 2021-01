Фанаты «Ведьмака» думают, что нашли Цири в Cyberpunk 2077

Поклонники вселенной The Witcher искали Цири в Cyberpunk 2077 с самого первого дня. И теперь некоторые из них думают, что нашли скрытый намёк на персонажа в одной из концовок игры.

Дальше идёт перечисление спойлеров. Будьте внимательны:

Финальный квест All Along the Watchtower начинается с того, что Ви просыпается не вершине дамбы в Пустошах и замечает пение птицы, сидящей возле него. Эта птица выглядит как ласточка. В мире «Ведьмака» имя героини на эльфийском звучит как «Зираэль», что означает «ласточка».

Это может показаться совпадением, но в Найт-Сити и вокруг него нет птиц. В текстовом журнале под названием «Закон об уничтожении птиц» объясняется, что городской совет решил, что наиболее эффективным методом снижения риска заражения смертоносными заболеваниями и вирусами является уничтожение всех птиц в пределах 18 миль от города.

Это делает появление птицы в игре особенно заметным. Однако точно утверждать, что в обличье ласточки разработчики зашифровали именно Цири, нельзя. Пока это лишь фанатская теория.