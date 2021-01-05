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Актриса Мелани Джарсон может исполнить роль Китаны в фильме Mortal Kombat

Актриса Мелани Джарсон может исполнить роль Китаны в фильме Mortal Kombat
Киберспорт / Другие игры 0
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Актриса Мелани Джарсон, известная по ролям в сериалах «Доктор Хэрроу» и «Между двумя мирами», вошла в актёрский состав Mortal Kombat на сайте IMDb. Пользователи предполагают, что именно она исполнит роль Китаны — сестры Милины.

Мелани Джарсон

Мелани Джарсон

Логично, что если в фильме будет присутствовать Милина, то должна появиться и Китана. Известно, что роль Милины в фильме исполнит актриса Сиси Стрингер.

Фильм станет ремейком одноимённой картины, вышедшей в 1995-м. Продюсером выступил Джеймс Ван, автором сценария — Грег Руссо, а режиссёром — Саймон Маккуойд. Изначально фильм должен был выйти 15 января 2021 года, но в итоге премьера сдвинулась на 16 апреля 2021 года. Фильм будет показан одновременно в кинотеатрах и стриминговом сервисе HBO Max.

Главные роли в фильме сыграли:

  • Таданобу Асано — Райдэн.
  • Луди Лин — Лю Кан.
  • Джессика Макнами — Соня Блейд.
  • Мекхад Брукс — Джакс.
  • Хань Чинь — Шан Цзун.
  • Макс Хуан — Кун Лао.
  • Джош Лоусон — Кано.
  • Хироюки Санада — Скорпион.
  • Джо Таслим — Саб-Зиро.
  • Сиси Стрингер — Милина.
  • Мелани Джарсон — Китана (?).
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