Студия Maincast получила права на трансляцию матчей четырёх регионов на DPC 2021

Студия Maincast получила права на трансляцию двух сезонов Dota Pro Circuit 2021, сообщил комментатор Виталий v1lat Волочай во время своего стрима на Twitch.

Maincast сможет освещать матчи четырёх регионов — Европы, СНГ, Китая и Юго-Восточной Азии.

Сезон DPC будет состоять из двух мейджоров и двух региональных турниров, которые заменят майноры. Первый региональный сезон будет проходить с 18 января по 28 февраля с перерывом на китайский Новый год, второй — с 13 апреля и по 23 мая. DPC разделён на два дивизиона по 8 команд. Матчи проходят в формате Вest of 3, две последних команды в каждом дивизионе выбывают из него.

На данный момент продолжается первая открытая квалификация в СНГ первого сезона DPC 2021.