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Студия Maincast получила права на трансляцию матчей четырёх регионов на DPC 2021

Студия Maincast получила права на трансляцию матчей четырёх регионов на DPC 2021
Киберспорт / Dota 2 0

Студия Maincast получила права на трансляцию двух сезонов Dota Pro Circuit 2021, сообщил комментатор Виталий v1lat Волочай во время своего стрима на Twitch.

Maincast сможет освещать матчи четырёх регионов — Европы, СНГ, Китая и Юго-Восточной Азии.

Сезон DPC будет состоять из двух мейджоров и двух региональных турниров, которые заменят майноры. Первый региональный сезон будет проходить с 18 января по 28 февраля с перерывом на китайский Новый год, второй — с 13 апреля и по 23 мая. DPC разделён на два дивизиона по 8 команд. Матчи проходят в формате Вest of 3, две последних команды в каждом дивизионе выбывают из него.

На данный момент продолжается первая открытая квалификация в СНГ первого сезона DPC 2021.

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