Компания Sony сняла с производства в Японии большинство моделей PlayStation 4, сообщает Game Watch.

По данным источника, единственная модель, производство которой будет продолжаться, — это чёрная PlayStation 4 Slim на 500 ГБ. Остальные PS4 Slim и оригинальная PS4 уже сняты с производства, как и версия Pro PlayStation 4 Pro, релиз которой состоялся всего четыре года назад. Сообщается, что благодаря этому компания планирует ускорить производство свежей PlayStation 5, которая по-прежнему находится в большом дефиците.

В ноябре 2020 года PlayStation 5 поступила в продажу по цене $ 499, версия консоли без оптического привода — по цене $ 399. Стоимость PlayStation 5 в России составляет 46 999 рублей. Версия без дисковода обойдётся в 37 999 рублей.