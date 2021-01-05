Sony сняла с производства в Японии большинство моделей PlayStation 4
Компания Sony сняла с производства в Японии большинство моделей PlayStation 4, сообщает Game Watch.
По данным источника, единственная модель, производство которой будет продолжаться, — это чёрная PlayStation 4 Slim на 500 ГБ. Остальные PS4 Slim и оригинальная PS4 уже сняты с производства, как и версия Pro PlayStation 4 Pro, релиз которой состоялся всего четыре года назад. Сообщается, что благодаря этому компания планирует ускорить производство свежей PlayStation 5, которая по-прежнему находится в большом дефиците.
В ноябре 2020 года PlayStation 5 поступила в продажу по цене $ 499, версия консоли без оптического привода — по цене $ 399. Стоимость PlayStation 5 в России составляет 46 999 рублей. Версия без дисковода обойдётся в 37 999 рублей.
Рекомендуем вам
- 5 января 2021
-
21:41
-
21:10
-
20:48
-
17:07
-
15:49
-
11:54
-
11:27
- 4 января 2021
-
18:20
-
17:38
-
16:36
-
14:35
- 3 января 2021
-
23:11
-
02:10
-
01:41
-
00:57
- 2 января 2021
-
22:39
-
16:45
-
12:00
- 1 января 2021
-
16:22
-
11:51
- 31 декабря 2020
-
19:37
-
13:31
-
12:05
-
11:27
- 30 декабря 2020
-
23:34
-
21:40
-
21:15
-
20:46
-
20:37
-
20:20
-
20:00
-
19:50
-
19:35
-
19:22
-
13:58
Партнерский контент
Рекомендуем вам