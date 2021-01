Metacritic выбрал лучшие игры 2020 года. Рейтинг возглавила неожиданная игра

Агрегатор Metacritic назвал лучшие, по мнению критиков, игры 2020 года. Рейтинг возглавила Persona 5 Royal — она вышла ещё в 2017-м, а в 2020-м получила переиздание для PS4. Тем не менее с цифрами не поспоришь: ближайшие конкуренты в лице The Last of Us 2, PS4-версии Dragon Quest XI S: Echoes of an Elusive Age, Hades и Half-Life: Alyx набрали на 2 процента меньше, чем лидер.

Топ-5 лучших игр по версии Metacritic

Persona 5 Royal (PS4) — 95 баллов The Last of Us: Part 2 (PS4) — 93 балла Dragon Quest XI S: Echoes of an Elusive Age (PS4) — 93 балла Hades (Nintendo Switch) — 93 балла Half-Life: Alyx (PC) — 93 балла

Ранее агрегатор назвал топ-10 худших игр 2020 года. В список вошли: