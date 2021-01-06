Вот кто создаёт дефицит видеокарт. Майнер показал фото фермы из 78 видеокарт RTX 3080

Американский майнер Саймон Бирн похвастался своей фермой из новеньких видеокарт GeForce RTX 3080. Он смог скупить 78 видеокарт этой серии — и это при их жёстком дефиците.

Майнинг-ферма из 78 видеокарт RTX 3080 Фото: Саймон Бирн

Майнинг-ферма из 78 видеокарт RTX 3080 Фото: Саймон Бирн

Видеокарты серии GeForce RTX 30 имеют хорошее соотношение производительности к потребляемой электроэнергии, особенно при майнинге Ethereum, который оценивается в $ 1 тыс. Издание TechARP, опубликовавшее фотографию действующей майнинг-системы, подсчитало, сколько цифровой валюты может генерировать такая система. Если предположить, что стоимость RTX 3080 находится в пределах от $ 699 до $ 1199, то вся установка обошлась майнеру в $ 100 тыс.



По данным Minerstat, каждая RTX 3080 может генерировать от $ 6,35 до $ 9,15 в день, включая затраты на электроэнергию и стоимость Ethereum. Это означает, что вся система может генерировать от $ 15 тыс. до $ 21 тыс. в месяц. Таким образом, стоимость всех 78 карт RTX 3080 будет покрыта в худшем случае за 6,6 месяца, но при условии, что цена на Ethereum не изменится.