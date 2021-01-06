BadComedian — об участии в дубляже Cyberpunk 2077: я печально к этому отношусь
Российский блогер Евген BadComedian Баженов, занимающийся видеообзорами кинофильмов, поделился опытом участия в дубляже персонажа видеоигры Cyberpunk 2077.
«Я довольно печально отношусь к этому опыту дубляжа. Мне не нравится, как это выглядит. Извините, люди, которые обрабатывали звук, но выглядит так, будто я записывал даже не дома — дома у меня звук получше. Как будто не наложили никаких эффектов. Выглядит как звук поверх.
Обычно дубляж не звучит чисто. А тут выглядит так, будто просто кинули дорожку, не накинув эффекты. Ты можешь просто в эквалайзере поиграться — я так делаю, когда хочу сделать как будто под фильм. Звук становится иной», — сказал Баженов во время подкаста на канале ANOIR в YouTube.
Рекомендуем вам
- 6 января 2021
-
19:11
-
17:55
-
00:10
- 5 января 2021
-
22:56
-
21:41
-
21:10
-
20:48
-
17:07
-
15:49
-
11:54
-
11:27
- 4 января 2021
-
18:20
-
17:38
-
16:36
-
14:35
- 3 января 2021
-
23:11
-
02:10
-
01:41
-
00:57
- 2 января 2021
-
22:39
-
16:45
-
12:00
- 1 января 2021
-
16:22
-
11:51
- 31 декабря 2020
-
19:37
-
13:31
-
12:05
-
11:27
- 30 декабря 2020
-
23:34
-
21:40
-
21:15
-
20:46
-
20:37
-
20:20
-
20:00
Партнерский контент
Рекомендуем вам