BadComedian — об участии в дубляже Cyberpunk 2077: я печально к этому отношусь

Российский блогер Евген BadComedian Баженов, занимающийся видеообзорами кинофильмов, поделился опытом участия в дубляже персонажа видеоигры Cyberpunk 2077.



«Я довольно печально отношусь к этому опыту дубляжа. Мне не нравится, как это выглядит. Извините, люди, которые обрабатывали звук, но выглядит так, будто я записывал даже не дома — дома у меня звук получше. Как будто не наложили никаких эффектов. Выглядит как звук поверх.



Обычно дубляж не звучит чисто. А тут выглядит так, будто просто кинули дорожку, не накинув эффекты. Ты можешь просто в эквалайзере поиграться — я так делаю, когда хочу сделать как будто под фильм. Звук становится иной», — сказал Баженов во время подкаста на канале ANOIR в YouTube.