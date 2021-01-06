Названа самая популярная карта 2020 года в соревновательном CS:GO

Портал HLTV.org предоставил подробную статистику соревновательных карт Counter Strike: Global Offensive, сыгранных в 2020 году на профессиональной сцене. Стоит отметить, что в статистике учитывались матчи с участием команд из топ-10 рейтинга HLTV.
Самой популярной картой оказалась Nuke — на ней сыграли 468 раз. Второе место по популярности заняла карта Inferno — её капитаны выбирали 464 раза. На третьей позиции оказалась Dust 2 (404), а на четвёртой — Mirage (354). В топ-5 также вошла Train (290). Наименее популярной картой из соревновательного пула стала Overpass.
Ранее стало известно, что Counter Strike: Global Offensive занял первое место среди всех киберспортивных дисциплин по количеству разыгранных призовых в 2020 году. Как сообщает портал Esports Earnings, за последние 12 месяцев в CS:GO было разыграно почти $ 16 млн.
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