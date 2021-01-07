Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Киберспорт / Новости /

Экс-игрок ЦСКА Страндберг вошёл в команду недели FIFA 21

Экс-игрок ЦСКА Страндберг вошёл в команду недели FIFA 21
Киберспорт / FIFA 0

В EA Sports объявили состав команды недели FIFA 21. В её состав был включён бывший нападающий ЦСКА Карлос Страндберг, в настоящее время выступающий на правах аренды за клуб из Саудовской Аравии, «Абху».

1 января в 11-м туре чемпионата Саудовской Аравии «Абха» на выезде со счётом 4:2 обыграла «Аль-Аин». Страндберг в той игре забил три гола.

Фотографию можно посмотреть на официальной странице EA Sports FIFA в «твиттере».

24-летний шведский форвард получил карточку с общим рейтингом 78 OVR.

Страндберг выступал за ЦСКА с 2015 по 2017 год. В 28 матчах в составе красно-синиъ он забил 5 мячей и отдал 1 результативную передачу. Трансферная стоимость игрока по версии портала Transfermarkt.de составляет € 1 млн.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Киберспорт
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021