Экс-игрок ЦСКА Страндберг вошёл в команду недели FIFA 21

В EA Sports объявили состав команды недели FIFA 21. В её состав был включён бывший нападающий ЦСКА Карлос Страндберг, в настоящее время выступающий на правах аренды за клуб из Саудовской Аравии, «Абху».

1 января в 11-м туре чемпионата Саудовской Аравии «Абха» на выезде со счётом 4:2 обыграла «Аль-Аин». Страндберг в той игре забил три гола.

Фотографию можно посмотреть на официальной странице EA Sports FIFA в «твиттере».

24-летний шведский форвард получил карточку с общим рейтингом 78 OVR.



Страндберг выступал за ЦСКА с 2015 по 2017 год. В 28 матчах в составе красно-синиъ он забил 5 мячей и отдал 1 результативную передачу. Трансферная стоимость игрока по версии портала Transfermarkt.de составляет € 1 млн.